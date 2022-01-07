Диетолог уточнила, какие продукты могут привести к гормональному сбою

Диетолог Даниэла Крел из Баварского потребительского центра назвала список полезных продуктов, при частом употреблении которых может быть нанесен вред организму.

Так, по ее данным, в консервах присутствует антиоксидант ликопин, способствующий укреплению иммунной системы и снижению риска развития рака, но сама тара может быть опасной.

Специалист объяснила, что в ряде случаев во внутреннем покрытии банки присутствует вещество бисфенол А, при попадании в еду оно может привести к гормональному сбою в организме.

Крел рекомендовала остановиться на консервах в стеклянных банках.

Кроме того, по ее признанию, в рыбе, преимущественно в тунце, помимо полезных веществ может быть ртуть. А в корм для лосося зачастую добавляют антибиотики.

В рисе может присутствовать мышьяк, который даже в малых дозах повреждает сосуды и приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, при большом количестве вещества есть опасность возникновения раковых болезней.

Более того, мышьяк может попасть в продукты через сточные воды и удобрения.

Диетолог полагает, что в пищу стоит употреблять бурый рис, поскольку в очищенном белом практически нет полезных веществ.

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