На Рождество в Украине обнаружили более 7 тысяч больных COVID-19 — glavnye-novosti

В больницы госпитализировали 1 866 больных COVID-19 или людей с подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 192 инфицированных умерли. Зато выздоровели 5 595 пациентов.

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Охват тестирования населения

Вчера в стране провели 75 596 тестирований на коронавирус SARS-CoV-2, в частности: методом ПЦР – 34 320, методом ИФА – 5 192, исследований экспресс-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 084.

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