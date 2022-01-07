В Конго проснулся один из самых активных вулканов мира (фото)

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Во время прошлого извержения в мае 2021 года погибли несколько десятков человек - В Конго проснулся один из самых активных вулканов мира (фото)

Во время прошлого извержения в мае 2021 года погибли несколько десятков человек

Фото: rwanda_innocent/Іnstagram

На востоке Демократической Республики Конго проснулся один из самых активных вулканов в мире – Ньирагонго. Как сообщает BBC, вулкан в африканских горах Вирунга в 20 км к северу от озера Киву на приграничной с Руандой территории начал выбрасывать в небо огромные облака черного дыма и вулканического пепла.

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, виден кратер горы, заполненный горячей лавой.

Геологи из вулканической обсерватории Гомы говорят, что лава пока не течет наружу, однако наблюдается рост сейсмической активности.

Директор обсерватории Селестин Касерека сказал журналистам, что причиной образования дыма и пепла, которые можно увидеть по всему городу, есть спорадические, то есть единичные взрывы. По его словам, вряд ли начнется полномасштабное извержение Ньирагонго.

Напомним, в Италии на одном из небольших островов активизировался вулкан Стромболи.