В Конго проснулся один из самых активных вулканов мира (фото)

На востоке Демократической Республики Конго проснулся один из самых активных вулканов в мире – Ньирагонго. Как сообщает BBC, вулкан в африканских горах Вирунга в 20 км к северу от озера Киву на приграничной с Руандой территории начал выбрасывать в небо огромные облака черного дыма и вулканического пепла.

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, виден кратер горы, заполненный горячей лавой.

Геологи из вулканической обсерватории Гомы говорят, что лава пока не течет наружу, однако наблюдается рост сейсмической активности.

Директор обсерватории Селестин Касерека сказал журналистам, что причиной образования дыма и пепла, которые можно увидеть по всему городу, есть спорадические, то есть единичные взрывы. По его словам, вряд ли начнется полномасштабное извержение Ньирагонго.

REMA RWANDA:

Reports by the Volcanic Observatory of Goma of increased activity from Mt Nyiragongo, our team found out that the water quality of Lake Kivu remains stable with no observable changes from the long term average.

The air quality in Rubavu is currently unhealthy pic.twitter.com/5I9baUOhKO

— Innocent NGIRABATWARE (@rwanda_innocent) January 5, 2022