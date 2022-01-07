Медики назвали продукти, які потрібно вживати щодня

Спеціалісти Національної служби охорони здоров’я Великобританії представили рейтинг продуктів харчування, які допомагають зміцнити імунну систему за дуже короткий час. Медики наголосили, що всі ці продукти потрібно вживати щодня.

На перше місце вони поставили всі цитрусові та відзначили, що ці фрукти містять компоненти, які роблять імунітет дуже активним.





На другому місці знаходиться капуста броколі. Фахівці наголосили, що цей продукт містить усю необхідну групу вітамінів для імунної системи.

Трійку лідерів замкнув часник. Він є чудовим засобом для профілактики застуди, крім того, часник полегшує симптоми застудного захворювання.

Британські фахівці включили до списку суперпродуктів імунітету імбир. Вони пояснили, що цей продукт має найпотужніші протизапальні властивості, і з імбиру потрібно готувати спеціальний напій, який навіть допоможе знизити біль у горлі при сильних запаленнях та ангіні.

На п’ятому місці у цьому списку розташувалося куряче м’ясо. За словами британських медиків, саме в курці міститься дуже багато вітаміну B6, який має протизапальні дії.

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