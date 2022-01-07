Mercedes показал электромобиль, в котором можно жить — фото

Немецкая компания Mercedes-Benz презентовала стильный фуртон, который предназначен для путешествий.

Об этом сообщает сайт «За рулем».

Многие называют такие машины – автодом. Они очень комфортны для дальних путешествий. По словам главы отдела продаж и маркетинга Mercedes-Benz Vans Клауса Рехкуглера, рынок автодомов имеет стратегическое значение для микроавтобусов Mercedes-Benz.

Кемпер-версия электрического фургона EQV от Sortimo имеет крышу с кроватью, и многофункциональный бокс с кроватью и кухонным гарнитуром в салоне.

Встроенная кухня с нужными элементами: шкафы,раковина, съемная газовая плита с двумя конфорками, холодильник и ящики для столовых приборов.

Спальное место установили над кухонным гарнитуром, оно приобретает вид настоящей домашней кровати.

Важным элементом этого авто является легкая конструкция. Также предлагается две солнечные панели общей мощностью около 400 Вт, которые обеспечивают дополнительную автономность. Они заряжают как стартерную батарею, так и вспомогательный аккумулятор для кемпинга.

Ранее «Апостроф» писал, что немецкие разработчики представили электромобиль-хамелеон, который может менять цвет кузова с черного на белый и наоборот, одним нажатием кнопки.