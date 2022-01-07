Ллойд и Шойгу обсудили ситуацию на границе Украины

В телефонном разговоре министры стран обсудили способы снижения рисков у границ Украины и России.

Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу во время телефонного разговора обсудили ситуацию возле границ Украины,сообщилпресс-секретарь Пентагона Джон Ф. Кирби.





«6 января министр обороны Ллойд Дж. Остин III беседовал с министром обороны России Сергеем Шойгу. Они обсудили снижение рисков у границ Украины», — сказано в сообщении.

Ранее, в конце декабря, стало известно, что Россия вновь стягивает войскак украинской границе.