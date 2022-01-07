«Перхоть на голове»: герцогиня Меган Маркл стала публичным посмешищем?

В социальной сети обнародовали удивительную новость, которая касается супруги принца Гарри Меган Маркл. Стало известно, что она выиграла суд за то, что в ее личную жизнь вмешалось издание «The Mail on Sunday».

Соответствующую публикацию обнародовали на странице «peopletalk» Instagram.

«Накануне стало известно, что Меган Маркл окончательно выиграла суд с британским изданием The Mail on Sunday. После того, как в нем опубликовали серию статей с использованием личных писем герцогини с отцом, она также потребовала компенсацию за вторжение в ее частную жизнь. Правда, что-то нам подсказывает, что решение суда ее удивит. Подробности — по ссылке в описании», — подписан пост в социальной сети.

Нужно подметить, что такие новости могут оказаться неожиданными для многих людей, так как лезть в личную жизнь герцогини не каждый сможет.