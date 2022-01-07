«Перхоть на голове»: герцогиня Меган Маркл стала публичным посмешищем?

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В социальной сети обнародовали удивительную новость, которая касается супруги принца Гарри Меган Маркл. Стало известно, что она выиграла суд за то, что в ее личную жизнь вмешалось издание «The Mail on Sunday».

Соответствующую публикацию обнародовали на странице «peopletalk» Instagram.

«Накануне стало известно, что Меган Маркл окончательно выиграла суд с британским изданием The Mail on Sunday. После того, как в нем опубликовали серию статей с использованием личных писем герцогини с отцом, она также потребовала компенсацию за вторжение в ее частную жизнь. Правда, что-то нам подсказывает, что решение суда ее удивит. Подробности — по ссылке в описании», — подписан пост в социальной сети.

Нужно подметить, что такие новости могут оказаться неожиданными для многих людей, так как лезть в личную жизнь герцогини не каждый сможет.

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Принц Гарри и Меган Маркл, фото: Instagram

Принц Гарри и Меган Маркл, фото: Instagram

Стало известно, что Меган Маркл обратилась в суд по этому поводу и, как не удивительно, выиграла его. Люди не стали молчать и решили написать отзывы по этому поводу.

Меган Маркл, скриншот

Меган Маркл, скриншот

«Сильная женщина! Под стать королеве…», «Буква Ю», «Марк?)», «У нек перхоть на голове?», «Это единственное чем они зарабатывают на жизнь)», «Ну сколько заявила в судебном иске столько и получит, + 1 млн судебных издержек», «Меган с сигаретой в руке…первое впечатление от этой фотки», «До чего же они на Западе все страшные», — написали отзывы фолловеры группы о знаменитостях.

Комментарии на пост со страницы "peopletalk" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «peopletalk» в Instagram

Комментарии на пост со страницы "peopletalk" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «peopletalk» в Instagram

Напомним, что в сети сообщили, что Меган Маркл и принц гари вернулись в Англию.

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