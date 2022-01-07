Номинанты на «Золотой глобус-2022»: какие фильмы обязательно нужно посмотреть

9 января 2022 года состоится 79-я церемония награждения премии «Золотой глобус». А это значит, что нужно успеть ознакомиться с главными номинантами и выбрать своего любимчика. tochka.net расскажет тебе о потенциальных, по мнению нашей редакции, триумфаторах, чтобы ты могла составить себе список «дел» на выходные.

Белфаст

Жанр: драма

драма Страна: Великобритания

Великобритания Режиссер: Кеннет Брана

Картина получила сразу семь номинаций и стала лидером по количеству наград премии «Золотой глобус-2022». По сценарному биографическому повествованию киноленты ключевые по характеру действия будут преимущественно разворачиваться на территории одноименного североирландского городка.





Сюжет в свою очередь рассказывает о достаточно интересном мальчике по имени Бадди, проживающем с родителями. Подросток проявляет по-настоящему удивительные способности, пока однажды веселью не придет конец, а детство перевернется в действительности с ног на голову. Неожиданным образом начавшаяся гражданская война, заставляет в срочном порядке решить в какую сторону отправиться проживать дальше.

CODA: Ребенок глухих родителей

Жанр: драма

драма Страна: США

США Режиссер: Шан Хидер

Еще один претендент на получение заветной статуэтки — фильм «CODA: Ребенок глухих родителей». Его премьера состоялась на кинофестивале «Сандэнс» в 2021 году. Картина стала главным открытием фестиваля и получила ряд наград.

Руби — семнадцатилетняя девушка, которая живет в небольшом городке. Ее семья имеет свой рыболовный бизнес, но самое главное то, что все члены не способны слышать. Героиня является единственным, кто обладает слухом, поэтому она помогает родителям и брату в их нелегком деле. Однажды она приходит в школьный хор и понимает, что очень любит петь. Руководитель кружка сразу же замечает ее талант и предлагает подумать о том, чтобы поступить в музыкальную школу. Теперь Руби оказывается перед очень непростым выбором: остаться рядом с семьей или следовать своей новой мечте?..

Дюна

Жанр: драма, научная фантастика

драма, научная фантастика Страна: США

США Режиссер: Дени Вильнев

От главного блокбастера 2021 года перехватывает дыхание. Если ты до сих пор не нашла время на его просмотр — настоятельно рекомендуем это сделать. Этот фильм явно достоин получить статуэтку в номинации «Лучшая драма», и не только.

Сюжет: Человечество расселилось по далеким планетам, а за власть над обитаемым пространством постоянно борются разные могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис. Там обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы-фримены, но её главная ценность — пряность, самое важное вещество во Вселенной. Тот, кто контролирует Арракис, контролирует пряность, а тот, кто контролирует пряность, контролирует Вселенную.

Король Ричард

Жанр: драма, спорт

драма, спорт Страна: США

США Режиссер: Рейнальдо Маркус Грин

Среди соискателей приза за лучшую драму — фильм «Король Ричард». Он рассказывает о Ричарде Уильямсе — отце теннисисток Серены и Винус Уильямс. Сам он практически никогда не играл в теннис и мало понимал в тренировке профессиональных теннисистов. Он планировал тренировать всех дочерей, но настоящий талант показали только Серена и Винус.

Власть пса

Жанр: вестерн, драма

вестерн, драма Страна: США

США Режиссер: Джейн Кэмпион

«Власть пса» также получил семь номинаций на премию «Золотой глобус-2022». Действия фильма происходят в 1925 году. Братья Бербэнк владеют самым большим ранчо в Монтане. Их дела идут довольно успешно, и они не знакомы с финансовыми неурядицами. Они довольно легко находят общий язык, несмотря на то, что являются очень разными людьми. Жестокий и деспотичный Фил никогда не утруждал себя попытками понравиться окружающим.

Джордж в свою очередь всегда был тихим, спокойным и мечтательным романтиком. Он знал, что его планы не понравятся брату, поэтому просто не посвящал в них своего родственника. Джордж женился на вдове Роуз, к которой всегда испытывал нежные чувства. Они переехали в их дом, что, конечно же, не могло радовать Фила. Мужчина начинает настоящую войну против невестки, в которой решает использовать ее собственного сына. Как далеко готов зайти мужчина в своей ненависти и не желании принимать перемены?..

Тик-так, бум

Жанр: мюзикл

мюзикл Страна: США

США Режиссер: Лин-Мануэль Миранд

1990 год. Молодой талантливый парень Джон только начинает строить карьеру профессионального композитора. Недавно одаренный юноша решил кардинально изменить собственную судьбу, поэтому устроился на работу в местный престижный театр. Еще вчера будущий популярный музыкант упорно трудился в качестве рядового официанта и проживал на территории легендарного американского мегаполиса Нью-Йорка.

Обслуживая очередного клиента в ресторанчике, Джон начал задумываться о создании гениального шедевра под названием «Супербии», который впоследствии может стать известным мюзиклом на Бродвее.

Вестсайдская история

Жанр: мюзикл

мюзикл Страна: США

США Режиссер: Стивен Спилберг

В Нью-Йорке враждуют две банды, «Ракет», из эмигрантов и «Акул», пуэрториканская. В этом городе царило бесправие. Тони причисляется к пуэрториканской группе, а Мария из американской. Как-то Энтони увидел Мэри на танцах и с тех пор, он часто думает о ней. Участник одной из группировок беспамятно влюбляются в девушку, несмотря на то, что они из разных групп. У парня получается стать ближе к девушке. Завязываются любовные отношения. Влюбленные стремятся проводить время вместе. Однако, это не нравится их группировкам.

Молодая пара становятся изгоями. Подростки стараются выдержать появившиеся несчастья, в результате их общения. Оба хотят прекратить враждебные отношения противостоящих сторон. Их любовная история напоминает Ромео и Джульетту. Чувства полностью захватывают молодых подростков. Они чувствуют друг друга родными. Мечтая, о новой жизни вместе, стараются перевести фантазии в реальность.

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