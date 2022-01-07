Рождество 2022 — открытки, картинки и поздравления c Рождеством для родных и близких

Ежегодно, 7 января, православные и греко-католики Украины отмечают Рождество. В этот день принято поздравлять родных и друзей, желая им всего самого лучшего и светлого в новом году.

Realist.online собрал поздравления и открытки для близких. Поздравьте важных людей красивыми и добрыми словами в этот чудесный праздник.

Поздравления в стихах и прозе

Вас — с Христовым Рождеством!

Пусть добро приходит в дом,

Будет радостной душа,

Жизнь — чудесна, хороша!

Пусть Господь поможет вам

Всё расставить по местам,

Близких и родных любить,

Теплоту семьи ценить!

***

С православным рождеством!

Пусть заходит праздник в дом!

Дарит вам удачу пусть,

Настроение, а не грусть!

А еще — немного смеха,

И здоровья, и успеха,

И улыбок, и добра,

И душевного тепла!

Пусть Господь хранит всегда,

Не оставит никогда!

Чтобы в трудные мгновения

Вас спасло благословение!

***

Поздравляю с радостным и светлым праздником — Рождеством Христовым! Пусть в вашей жизни царит только мир, покой и радость, а зло и горе обходят ваш дом стороной.

***

В светлый праздник Рождества пусть откроются ваши сердца навстречу новому. Желаю вам сил и вдохновения на добрые дела и помощь ближнему.

Поздравления в открытках

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Напомним, ранее мы сообщали, где можно посмотреть литургии 6 и 7 января.