Рождество 2022 — открытки, картинки и поздравления c Рождеством для родных и близких

Ежегодно, 7 января, православные и греко-католики Украины отмечают Рождество. В этот день принято поздравлять родных и друзей, желая им всего самого лучшего и светлого в новом году.
Realist.online собрал поздравления и открытки для близких. Поздравьте важных людей красивыми и добрыми словами в этот чудесный праздник.
Поздравления в стихах и прозе
Вас — с Христовым Рождеством!
Пусть добро приходит в дом,
Будет радостной душа,
Жизнь — чудесна, хороша!
Пусть Господь поможет вам
Всё расставить по местам,
Близких и родных любить,
Теплоту семьи ценить!
***
С православным рождеством!
Пусть заходит праздник в дом!
Дарит вам удачу пусть,
Настроение, а не грусть!
А еще — немного смеха,
И здоровья, и успеха,
И улыбок, и добра,
И душевного тепла!
Пусть Господь хранит всегда,
Не оставит никогда!
Чтобы в трудные мгновения
Вас спасло благословение!
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Поздравляю с радостным и светлым праздником — Рождеством Христовым! Пусть в вашей жизни царит только мир, покой и радость, а зло и горе обходят ваш дом стороной.
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В светлый праздник Рождества пусть откроются ваши сердца навстречу новому. Желаю вам сил и вдохновения на добрые дела и помощь ближнему.
Поздравления в открытках
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Напомним, ранее мы сообщали, где можно посмотреть литургии 6 и 7 января.