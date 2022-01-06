Минздрав разрешил делать бустерную Covid-прививку всем вакцинированным

Министерство здравоохранения согласовало бустерную прививку для всех украинцев в возрасте от 18 лет. Соответствующий указ подписал министр Виктор Ляшко. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Министр также заверил, что вакцин для этого хватит.

«Подписал приказ Министерства здравоохранения Украины о введении бустерной дозы вакцины против Covid-19 для всех вакцинированных в возрасте от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались», – говорится в сообщении Ляшко.

По словам главы Минздрава, бустерная доза должна усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма коронавируса «Омикрон».

Желаемый период введения – от 6 до 9 месяцев с даты получения второй прививки от Covid-19.

Для бустерной дозы предпочтение будут отдавать м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек.

Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется также вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.

Люди с ослабленным иммунитетом, которым сейчас вводят дополнительную дозу вакцины Covid-19, тоже смогут получить бустерную дозу, оптимальный период введения от 3 до 6 месяцев после дополнительной.

Кроме того, заверил Виктор Ляшко, после введения бустерной дозы можно получить новый Covid-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее введения. Сгенерировать его можно будет в «Дие» ориентировочно в конце января 2022 года.

Ранее, Минздрав изменил схемы использования различных вакцин для основного курса прививок от Covid-19. Ведомство обнародовало графику, на которой подробно видно, как можно совмещать вакцины против коронавируса.

В Министерстве здравоохранения ранее заявляли, что в Украине нет принудительной вакцинации, а есть обязательная. Ведомство определило перечень подпадающих под нее лиц.

Напомним, в Украине начали делать третью ковид-прививку. Также в Минздраве предполагают, что третья прививка от Covid может стать обязательной в Украине.

Накануне Центр общественного здоровья назвал количество украинцев, имеющих противопоказания к вакцинации.