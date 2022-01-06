Метро в Киеве не будет работать на Рождество — какие станции закроют

В пятницу, 7 января, в Киеве ограничат работу некоторых станций метрополитена — это связано с празднованием Рождества.
Об этом сообщает в Telegram пресс-служба КГГА.
По информации органа власти, речь идет об ограничении на вход для пассажиров пяти станций метро в центре города
В зависимости от пассажиропотока возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров следующих станций метро:
- «Золотые ворота»;
- «Контрактовая площадь»;
- «Почтовая площадь»;
- «Крещатик»;
- «Площадь Независимости».
Ранее «Апостроф» сообщал, что пассажиры киевского метрополитена устроили на Новый год зажигательные танцы.
Кроме того, сообщалось, что 24 декабря, по техническим причинам в Киеве произошли сбои при покупке билетов в общественном транспорте, в том числе в метрополитене.
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