Метро в Киеве не будет работать на Рождество — какие станции закроют

В пятницу, 7 января, в Киеве ограничат работу некоторых станций метрополитена — это связано с празднованием Рождества.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба КГГА.

По информации органа власти, речь идет об ограничении на вход для пассажиров пяти станций метро в центре города

В зависимости от пассажиропотока возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров следующих станций метро:

«Золотые ворота»;

«Контрактовая площадь»;

«Почтовая площадь»;

«Крещатик»;

«Площадь Независимости».

Ранее «Апостроф» сообщал, что пассажиры киевского метрополитена устроили на Новый год зажигательные танцы.

Кроме того, сообщалось, что 24 декабря, по техническим причинам в Киеве произошли сбои при покупке билетов в общественном транспорте, в том числе в метрополитене.

Мы также сообщали о том, как следует отмечать Рождество Христово 7 января.