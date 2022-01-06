Минздрав напомнил украинцам, как нужно вести себя в Карпатах во время карантина

Горнолыжные курорты, кадр из видео

Посетителям предлагают присваивать уникальные метки, чтобы идентифицировать то, что документы у них уже проверялись. Таким образом, можно избежать повторных проверок при использовании услуг подвесных канатных дорог, при пребывании на уличных ярморках и тому подобное. В общественных местах запрещено находиться без защитных масок.

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