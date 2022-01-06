Минздрав напомнил украинцам, как нужно вести себя в Карпатах во время карантина
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На официальном сайте и странице в социальной сети Facebook Министерства здравоохранения Украины появилась информация о соблюдении противоэпидемических правил во время зимних выходных в горах, чтобы уменьшить риск испорченного отдыха и праздников.
Главный санврач Игорь Кузин утвердил постановление, которым определяются противоэпидемические мероприятия во время работы горнолыжных курортов. Все работники должны проходить температурный скрининг перед началом смены, руководитель должен провести разъяснительную работу насчет вакцинации против коронавируса (COVID-19) и прочее.