Минздрав напомнил украинцам, как нужно вести себя в Карпатах во время карантина

0

На официальном сайте и странице в социальной сети Facebook Министерства здравоохранения Украины появилась информация о соблюдении противоэпидемических правил во время зимних выходных в горах, чтобы уменьшить риск испорченного отдыха и праздников.

Главный санврач Игорь Кузин утвердил постановление, которым определяются противоэпидемические мероприятия во время работы горнолыжных курортов. Все работники должны проходить температурный скрининг перед началом смены, руководитель должен провести разъяснительную работу насчет вакцинации против коронавируса (COVID-19) и прочее.

Горнолыжный курорт Буковель, скриншот: Youtube

Горнолыжный курорт Буковель, скриншот: Youtube

Услуги можно представлять только тем людям, которые имеют при себе COVID-сертификат или отрицательный результат ПЦР-теста, выздоровления.

«Проверку COVID-документов рекомендуется проводить во время поселения в гостиницу или при приобретении абонемента на горнолыжное катание. Также можно организовать специальные центры проверки документов», — говорится в сообщении.

_

Горнолыжные курорты, кадр из видео

Горнолыжные курорты, кадр из видео

Посетителям предлагают присваивать уникальные метки, чтобы идентифицировать то, что документы у них уже проверялись. Таким образом, можно избежать повторных проверок при использовании услуг подвесных канатных дорог, при пребывании на уличных ярморках и тому подобное. В общественных местах запрещено находиться без защитных масок.

Напомним, Минздрав официально разрешил третью бустерную дозу вакцины от Covid-19: как сгенерировать сертификат в «Дії» и есть ли возрастные ограничения

Как сообщал «Знай.uа», Минздрав обнародовал список стран, где действительны украинские сертификаты о прививках от Covid-19 — более 60 направлений

Знай.uа писал, Минздрав ознакомил украинцев с достоверным составом вакцин: «Не дайте ввести себя в заблуждение»

Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!


_