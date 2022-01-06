В США женщина родила двойню в разные годы с разницей в 15 минут (ФОТО)

Фатима Мадригал рассказала, что для нее было «безумием», что мальчик родился в 2021-м, а девочка в 2022-м. Для врачей роды стали самыми запоминающимися в карьере.

В Калифорнии женщина родила двойню с разницей в 15 минут, из-за чего сын родился в 2021 году, а дочь — в 2022, передает Фокус

В новогоднюю ночь семья Фатимы Мадригал и Роберта Трухильо из Гринфилда приветствовали на свет сына и дочь в 23:45 31 декабря и 00:01 1 января.

Близнецов назвали Альфредо и Айлин. Мальчик родился весом 2,7 кг, а девочка — 2,6 кг.

«Для меня это безумие, что они близнецы и у них разные дни рождения. Я была удивлена и счастлива, что двойня прибыла в полночь», — рассказала мама Фатима.

Теперь в семье у Фатимы и Роберта к двум девочкам и мальчику. Члены ее семьи очень рады, по словам Мадригал, новым прибавлениям.