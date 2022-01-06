Третє щеплення від Covid-19 стало доступним всім повнолітнім України: у МОЗ назвали терміни і вакцини

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Всі повнолітні вакциновані громадяни України тепер можуть отримати і третю дозу вакцини проти коронавірусу.





Про підписання наказу МОЗ щодо масової вакцинації бустерною дозою громадян України віком 18+ повідомив сьогодні міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Він пояснив, що масове щеплення третьою дозою в Україні запроваджують, щоб знизити наступну хвилю коронавірусу, спричиненою штамом “Омікрон”.

Глава МОЗ пояснив, що вакцинуватись бустерною дозою можуть усі повнолітні, які другу дозу вакцини проти коронавірусу отримали пів року тому, але не пізніше, як 9 місяців тому.

«Для щеплення бустерною дозою МОЗ рекомендує використовувати м-РНК-вакцини.»Бустерна доза має посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму коронавірусу «Омікрон». Бажаний період введення від 6 до 9 місяців із дати отримання другого щеплення від COVID-19. Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано також вводити бустерну дозу вакциною Pfizer. За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами», — написав Віктор Ляшко у Фейсбук.

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Міністр наголосив, що щепитись бустерною дозою можна буде вже з 8 січня.

«Пункти щеплення та центри масової вакцинації працюють (окрім 7 січня, коли вихідний день). Вакцина в Україні є і для першого, і для другого щеплення, а також для введення додаткової і бустерної доз», — запевнив глава МОЗ України.

«Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення. Згенерувати його можна буде в «Дії» орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу можна користуватися своїм попереднім сертифікатом.Отримати бустерну дозу можна у будь-якому пункті чи центрі вакцинації від COVID-19. Перелік та контакти – на vaccination.covid19.gov.ua/list або за телефоном 0 800 60 20 19«, — додали у МОЗ.



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Нагадаємо, що з 4 січня бустерна доза вакцини проти коронавірусу була запроваджена для громадян України, яким понад 60 років.