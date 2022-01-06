Рождество Христово — красивые колядки с видео

7 января православные верующие празднуют самый главный религиозный праздник – Рождество Христово. С первых часов праздника принято колядовать. Realist.online собрал для вас красивые колядки на русском и украинском языке.

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Традиции коляды

Коляду поют всем членам семьи — хозяину, хозяйке, детям. В колядках желают радости, добра, здоровья и богатого урожая. Хозяина сравнивают с месяцем, жену — с солнцем, детей — со звездочками. Жизнь в колядках рисуют счастливая и в достатке.

Колядовать принято в каждом доме, независимо от того, богат хозяин или беден. Не колядуют только в тех домах, в которых недавно кто-то умер.

Если в семье есть девушка на выданье — ей поют специальные колядки на тему замужества, если юноша — чтобы он был хорошим хозяином в будущем и также желают ему удачной женитьбы.

Красивые колядки на Рождество на русском языке

«Коляд, коляд, колядушек»

Коляд, коляд, колядушек —

Хорош с медком оладушек!

А без меду — не таков,

Дайте, тетя, пирогов!

Не дашь мне ватрушки –

Получишь по макушке!

Не дашь пирога –

Уведу корову за рога!

***

Коляда, коляда,

Открываем все дома,

Все окошки, сундучки,

Даем конфет и пирожки,

Чтобы было благо вам,

Скажи спасибо небесам,

Бог здоровья всем нам даст,

Ведь на это он горазд!

***

Христос Спаситель

В полночь родился.

В вертепе бедном

Он поселился.

Вот над вертепом

Звезда сияет.

Христос Владыко,

В Твой день рожденья.

Подай всем людям

Мир просвещенья!

***

«Мы сегодня в доме вашем»

Мы сегодня в доме вашем

В вашу честь споем и спляшем!

Всех зовем на наши святки!

Ждут вас игры и загадки.

Ждут гаданья, пляски, смех!

Шуток хватит здесь на всех!

***

«Чтоб веселым был ваш дом»

Чтоб веселым был ваш дом,

Красота цвела кругом,

Чтобы вы добро дарили,

Тем же вас благодарили.

***

«Буду маме помогать»

Буду маме помогать

И пойду колядовать.

Буду песни петь, плясать,

С Рождеством всех поздравлять,

Чтобы праздник был вокруг,

С Новым годом, милый друг!

***

«Щедрик-Петрик»

Щедрик-Петрик,

Дай вареник!

Ложечку кашки,

Наверх колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей!

Красивые колядки на Рождество на украинском языке

«Добрий вечір тобі»

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той другий празник – Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

«Нова радість стала, яка не бувала»

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

«Небо і земля нині торжествують»

Небо і земля (2) нині торжествують,

Ангели, люди (2) весело празднують.

Приспів:

Христос родився, Бог воплотився,

Ангели співають, Царіє витають,

Поклін віддають, пастиріє грають,

«Чудо, чудо!» повідають.

Во Вифлеємі (2) весела новина:

Пречиста Діва (2) породила Сина!

Слово Отчеє (2) взяло на ся тіло:

В темностях земних (2) сонце засвітило.

Ангели служать (2) свойому Королю

І во вертепі (2) творять Його волю.

Три славні царі (2) зі сходу приходять,

Ладан і смирну (2), золото приносять.

Царю і Богу (2) тоє офірують,

Пастирі людям (2) все розповідують.

І ми рожденну (2) Богу поклін даймо,

«Слава во вишних» (2) Йому заспіваймо.

«Во Вифлеємі нині новина»

Во Вифлеємі нині новина:

Пречиста Діва зродила Сина,

В яслах сповитий поміж бидляти,

Спочив на сіні Бог необнятий.

Вже Херувими славу співають,

Ангельські хори Пана витають,

Пастир убогий несе, що може,

Щоб подарити Дитятко Боже.

А ясна зоря світу голосить:

Месія радість, щастє приносить!

До Вифлеєма спішіть всі нині,

Бога звитайте в бідній Дитині!

За світлом зірки, десь аж зі сходу

Йдуть три владики княжого роду,

Золото дари, кадило, миро

Враз з серцем чистим несуть в офіру.

Марія Мати Сина леліє,

Йосиф старенький пелени гріє,

А Цар всесвіта в зимні і болю

Благословить нас на ліпшу долю.

Ісусе милий, ми не богаті,

Золота дарів не можем дати,

Но дар ціннійший несем від мира,

Се віра серця, се любов щира.

Глянь оком щирим, о Божий Сину,

На нашу землю на Україну,

Зійшли їй з неба дар превеликий,

Щоб Тя славила во вічні віки.

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