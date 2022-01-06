Сбитие самолета МАУ: Иран отказался от переговоров о возмещении убытков

Иран отказался от переговоров с представителями Международной группы по координации и помощи жертвам рейса PS752 (сбитый под Тегераном самолет МАУ – ред.), говорится в совместном заявлении группы по итогам сегодняшней встречи, обнародованном на сайте МИД Украины.

Недавно Международная группа обратилась к Ирану с предложением до 5 января вступить в переговоры о полном возмещении ущерба за сбитие пассажирского самолета. Однако 27 декабря получил отказ Ирана.

«Несмотря на то, что Иран сначала согласился сотрудничать с Международной группой (во время первого раунда переговоров 30 июля 2020 года – ред.), изменил свою позицию и категорически выступает против любых дальнейших переговоров, связанных с возмещением убытков», – говорится в заявлении.

Поскольку Иран несет международно-правовую ответственность перед пострадавшими государствами, вопрос возмещения должен обсуждаться коллективно.

Несмотря на усилия Международной группы решить этот вопрос путем переговоров, два года работы не принесли результата, Иран продолжает избегать выполнения своих международно-правовых обязательств.

Ранее в мае суд Онтарио признал, что Иран совершил теракт, атаковав украинский самолет в январе 2020 года. При этом в Иране такое решение суда назвали безосновательным.

Также стало известно, как Канада может наказать Иран за сбитый украинский самолет.

В апреле этого года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что отказ Ирана предоставить полный доступ к расследованию обстоятельств сбивания самолета МАУ демонстрирует, что самолет сбили преднамеренно.

Напомним, 6 апреля в Иране выдвинули обвинения 10 должностным лицам, причастным к сбиванию самолета МАУ в январе 2020 года.

В конце марта в украинском Министерстве иностранных дел заявили, что Украина надеется побудить Иран продолжить техническое расследование с помощью политических рычагов.

Также, иранские власти признали виновным в сбивании пассажирского самолета под Тегераном военного, который выпустил ракеты.

Зато в МИД Украины раскритиковали окончательный отчет Ирана о катастрофе самолета МАУ в январе 2020 года. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обвинил Иран в сокрытии истинных причин сбивания украинского самолета.

Кроме того, Международная группа отреагировала на отчет Ирана о сбитии самолета МАУ.

Как известно, накануне Тегеран объявил о завершении расследования гибели украинского самолета.

Иранское следствие обвиняет 10 человек в причастности к катастрофе МАУ, среди них – высшие военные командиры. Под стражей находится один человек.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Ранее сообщалось о том, что Украина рассчитывает в течение пяти лет добиться от Ирана выплаты компенсаций за уничтожение пассажирского самолета.