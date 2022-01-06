Главные новости за 6 января: АТО в Казахстане, судьба Украины в 2022 году, сила Томоса и прочный ротик Мишель Андраде

Владимир Зеленский в Сочельник посоветовал украинцам оставить все плохое в прошлом и подумать о примирении: «Главное — любовь»
Президент Владимир Зеленский торжественно поздравил всех украинцев с одним из самых главных христианских праздников — Рождеством. По традиции, видеоролик был снят на красивой праздничной локации в центре столицы, с участием обычных прохожих и детей.
Скриншот с видео, Владимир Зеленский
Подопечная Потапа Мишель Андраде проверила свой рот на прочность, засунула аж 12: «Научилась прикольной традиции»
6 января — священный день для многих украинцев. Ведь именно сегодня они отмечают Сочельник, котрый символизирует рождение Христа. Но как же будут отмечать украинские звезды, которых мы регулярно видим на телеэкранах? Ведущая проекта «Орел і Решка. Земляне» Michelle Andrade под бой курантов, как и все, загадывает желание. Правда, делает это оригинально – по-боливийски! Традиция для нее – свежая, но очень интересная.
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Мишель Андраде, фото: Instagram
На главной площади Казахстана устроили АТО: в сеть попали кадры «зачистки» из Алма-Аты
В сети появилось видео зачистки главной площади в Алма-Аты, что в Казахстане. Там уже несколько дней длится революция. Местные жители требуют свергнуть власть. А Алма-Аты идет антитеррористическая операция, а на улицах слышна стрельба.
Протесты в Казахстане, фото: Спутник
Черный маг, мольфарка и астролог предсказали судьбу Украины в 2022 году: «Не надо бояться»
Экономический рост и достаток предусматривают экстрасенсы для Украины на 2022 год. Также говорят, что на Донбассе не будет полномасштабной войны, а пандемия пойдет на спад. Какими стали предсказания на 2022 год, рассказали в сюжете программы «Факты ICTV». Госпожа Магдалена из Закарпатья-мольфарка в седьмом колене. Она «режет дым по часовой стрелке мольфарским ножом», чтобы предсказать судьбу. По ее словам, противостояние с Россией в 2022 году пойдет на спад.
Астролог, скриншот: Youtube
Митрополит Епифаний обрадовался «силе» Томоса перед Рождеством Христовым и порадовал украинцев доброй вестью: «Звезда осветила путь»
Митрополит Епифаний заявил, что для нас уже третий год подряд рождественские праздники — особая радость, так как имеется еще один повод для благодарности Господу за благодяние, которому удостоилась ПЦУ. Тогда, во время совместной литургии, из рук Вселенского Патриарха Варфоломея был получен Томос об автокефалии.
Митрополит Епифаний, фото: Facebook
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