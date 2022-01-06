Главные новости за 6 января: АТО в Казахстане, судьба Украины в 2022 году, сила Томоса и прочный ротик Мишель Андраде

Протесты в Казахстане, фото: Спутник

Черный маг, мольфарка и астролог предсказали судьбу Украины в 2022 году: «Не надо бояться»

Экономический рост и достаток предусматривают экстрасенсы для Украины на 2022 год. Также говорят, что на Донбассе не будет полномасштабной войны, а пандемия пойдет на спад. Какими стали предсказания на 2022 год, рассказали в сюжете программы «Факты ICTV». Госпожа Магдалена из Закарпатья-мольфарка в седьмом колене. Она «режет дым по часовой стрелке мольфарским ножом», чтобы предсказать судьбу. По ее словам, противостояние с Россией в 2022 году пойдет на спад.