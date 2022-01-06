Стефанчук повторно заразился COVID-19

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заразился коронавирусом.

Как передаёт Укринформ, об этом Стефанчук сообщил в Фейсбуке.

Источник: www.ukrinform.ru

«Новый год начался с новых хлопот – коронавирус 2.0. Пока самочувствие нормальное. Сделал тест только потому, что у дочери вчера поднялась температура», – написал Стефанчук.

Председатель ВР призвал украинцев не забывать о масках, дезинфекции рук и дистанции.

«И конечно – вакцинация! Бесспорно, вакцина не означает, что вы не заболеете. Вакцина означает, что заболевание будет протекать легче, без осложнений. На это и надеюсь. Ведь Сочельник и Рождество никто не отменял», — отметил он.

Стефанчук также попросил тех, с кем он контактировал в ближайшее время, сдать тест.

Как сообщал Укринформ, за сутки 5 января в Украине зафиксировали 6 632 новых случая COVID-19.