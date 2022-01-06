Назначение жилищных субсидий в Украине — как проверить задолженность онлайн

Даже, если у человека есть задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг более, чем три месяца, оформить субсидию все равно можно. Но для этого необходимо обжаловать задолженность в суде или же реструктуризировать ее.

Как проверить наличие задолженности из дома рассказывает “Апостроф”.

Для того, чтобы проверить наличие задолженности, необходимо:

Ввести свои данные по ссылке , в открытом и бесплатном Едином реестре должников. После нажатия на кнопку «Шукати», внизу появится результат поиска.

Если человек нашел себя в списке должников, есть три варианта, как получить соцпомощь от государства:

первый – это уплатить долг и обратиться за субсидией;

второй — если денег нет на уплату задолженности сразу, то необходимо заключить с поставщиком услуг договор о реструктуризации и предоставить его при обращении за субсидией. При наличии договора о реструктуризации задолженности назначается субсидия;

третий – в случаях, когда человек считает, что задолженность возникла неправомерно, он может обратиться в суд с соответствующим иском. Тогда при обращении за субсидией она должна предоставить копию определения об открытии производства по делу и субсидию назначат, если человек отвечает другим критериям для получения субсидии.

Ранее мы писали, что граждане должны сообщать властям при получении субсидии в Украине.