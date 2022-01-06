Ученые объяснили, к чему может привести частое употребление мяса

Ученые из Медицинской школы Финберга Северо-Западного университета (Чикаго) и Корнеллского университета (Нью-Йорк) предположили, что частое употребление красного мяса, птицы и колбас может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Релиз совместной научной работы размещен на портале EurekAlert.

Исследователи проанализировали данные примерно 30 тысяч человек (средний возраст – 53,7 года), которые занимались ведением дневника питания и состояния здоровья. Наблюдение проводилось на протяжении 30 лет.

В результате удалось установить, что еженедельное употребление двух порций красного и переработанного мяса, а также птицы повышает риск развития болезней сердца и сосудов на 3-7%.

По мнению ученых, следует, как можно реже есть мясные продукты. Они подчеркнули, что их употребление чревато не только сердечно-сосудистыми, но и онкологическими заболеваниями.

Те же две порции мяса птицы в неделю повышают риск преждевременной смерти на 4%.

Ученые отметили, что их данных недостаточно, чтобы сделать однозначный вывод о вредности этого продукта для здоровья. По их предположениям, опасность таится не в самом мясе, а способе его приготовления – к примеру, с кожей или без. Для красного мяса таких оговорок они не озвучили.

Оптимальными для здоровья источниками белка ученые считают рыбу, орехи и бобовые.

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