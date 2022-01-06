Мясо по-французски на Сочельник и Рождество

Вряд ли найдется тот, кто не любит мясо по-французски с картофелем и мягкой сырной корочкой. Существует огромное количество вариаций, хозяйки добавляют в это блюдо разнообразные компоненты, в том числе — грибы, спаржу, морковь, помидоры, чернослив.
Однако Realist.online поделится с вами классическим рецептом горячего, но немного в обновленной версии.
Ингредиенты:
Мясо (свинина) — 500 г;
Твердый сыр — 200 г;
Лук — 1 шт. (крупный);
Картофель — 500 г;
Горчица в зернах;
Майонез;
Соль, перец, специи по вкусу.
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Как готовить:
1. Чистим картофель, натираем на крупной терке, отжимаем жидкость и выкладываем нижним слоем в контейнер для запекания или противень;
2. Режем свинину небольшими слайсами, отбиваем с двух сторон, солим и перчим, выкладываем следующим слоем на картофель;
3. Смазываем свинину французской горчицей;
4. Нарезаем лук полукольцами, переминаем его, чтобы он пустил сок, выкладываем слоем на мясо;
5. Натираем твердый сыр на крупной терке и смазываем его майонезом;
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6. Выкладываем сыр с майонезным соусом сверху на лук;
7. Запекаем в духовке при температуре 160 градусов 40-50 минут.
Приятного аппетита!
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