У детей, родившихся во время пандемии COVID-19, обнаружили задержку в развитии

В августе прошлого года другие ученые заявили, что у младенцев, рожденных в пандемию, более низкий уровень IQ. Уровень их интеллектуальных способностей оказался более чем на 20 пунктов меньше, чем тот же показатель, который наблюдался у малышей в течение 10 лет до вспышки COVID-19.

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Теперь ученые из Колумбийского и Калифорнийского университетов и Психиатрического института штата Нью-Йорк (США) провели другое исследование.

Исследователи проанализировали показатели 255 детей, родившихся в больнице Моргана Стэнли в Нью-Йорке с марта по декабрь 2020 года, а также 62 детей, которые появились на свет до пандемии.

Почти половина мам, участвовавших в исследовании, во время беременности перенесли коронавирус. Хотя большинство из них переболели в легкой или бессимптомной форме.

Известно, что младенцы, рожденные от женщин, которые перенесли COVID-19 во время беременности, имеют высокий риск развития патологий нервной системы и мозга. Поэтому ученые предполагали, что обнаружат некоторые изменения в развитии таких младенцев. Но к большому удивлению ученых, они не нашли никакой связи между перенесенной коронавирусной инфекцией у рожениц и патологиями нервной системы у детей.

Результаты исследования

Пандемия коронавируса повлияла на двигательные и когнитивные навыки новорожденных. Каких-либо значительных различий в развитии детей от COVID-переболевших и здоровых мам не было. Ученые считают, что большую роль здесь сыграл стресс, который переживали люди в первый год распространения COVID-19.

Впрочем, очень больших отличий в показателях таких навыков между детьми, рожденными до пандемии и во время нее, также не нашли. Речь идет лишь о более высокой частоте задержек в развитии вышеупомянутых функций и небольших сдвигах в средних баллах между теми и другими детьми.

Однако исследователи отметили, что даже эти небольшие изменения требуют пристального внимания, поскольку они могут повлиять на здравоохранение и здоровье населения в целом. Это известно из опыта других пандемий и стихийных бедствий.