Бывший «слуга» Шевченко в Казахстане ждет «ввода российских войск»

Скандальный украинский народный депутат, бывший член фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко на фоне протеста приехал в Казахстан. Он делает неоднозначные заявления в соцсетях и даже сообщил, что ожидает «введения российских войск».

Шевченко считает, что президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев «не удержит ситуацию».

Он напомнил, что Казахстан является членом Организации договора о коллективной безопасности.

«Не будем забывать, Казахстан – член ОДКБ. Противовес НАТО. Ждем введения российских сил в Казахстан», – заявил Шевченко.

Затем нардеп добавил, что «ОДКБ идет на помощь Казахстану». Он призвал навести Конституционный строй.

5 января нардеп обнародовал видео возле Сената и резиденцию президента Казахстана. Шевченко сказал, что холодно, но причину своего визита не объяснил.

ОДКБ – Организацию договора о коллективной безопасности называют Ташкентским договором. Это военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.

К слову, в канун нового года СБУ опровергла открытие дела против нардепа, который фанатеет от Лукашенко. Перед этим скандальный внефракционный народный депутат Украины Евгений Шевченко заявил, что в его отношении возбудила дело Служба безопасности Украины. По его словам, дело открыто по статье 111 Уголовного кодекса, то есть государственное предательство. Как рассказал Шевченко, ему якобы инкриминируют создание русского мира.

Нардеп неоднократно попадал в скандалы. Чаще всего – из-за приверженности режиму самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Следует отметить, что одиозный депутат Шевченко, исключенный из фракции «Слуги народа» в Верховной Раде из-за визита к белорусскому диктатору Александру Лукашенко, который известен своей пророссийской позицией. Народный избранник неоднократно приобщался к прямым включениям на пропагандистских российских телеканалах.

Также в свое время Шевченко одобрительно отреагировал на захват самолета с белорусским оппозиционером.

Напомним, в Казахстане несколько дней продолжаются массовые протесты, вызванные ростом цен на сжиженный газ, который с 1 января подорожал с 60 до 120 тенге (7,53 грн) за литр. Протестующие призывают к снижению цены на газ, отставки правительства, искоренению коррупции и кумовства, строительству фабрик и заводов, сокращению безработицы.