Андрей Билецкий назвал цифры, сколько украинцев готовы присоединиться к территориальной обороне

Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий рассказал о том, сколько украинцев готовы присоединиться к территориальной обороне и сравнил с показателями РФ.
Об этом он рассказал в своем блоге.
«49% украинских мужчин готовы присоединиться к службе в территориальной обороне. Среди женщин показатель равняется 18%. Даже на Донбассе каждый четвертый готов вступать в ряды терробороны», — говорится в публикации.
По мнению Андрея Билецкого, ни в одной стране Европы нет таких показателей.
«В опросе 2002 года по РФ всего 10% россиян были готовы брать в руки оружие в случае оккупации России. Не беру опрос времен «развитого путинизма», потому что там они и 115% легко рисуют», — подчеркнул Андрей Билецкий.
Маричка Падалко потеряла форму после Нового года и показала, как сейчас выглядит: «Как не жевать постоянно?»
Женщина отрезала половой орган и голову сожителю после ссоры: застолье закончилось сотней ударов ножом
Первые погибшие, захват аэропорта, грабеж банкоматов и свержение памятника Назарбаеву: напряжение в Казахстане достигло предела
Отвергнутый Златой Огневич Макс Тарапата потерял близкого человека: «Записал последнее обращение и за несколько дней его не стало»
Как сообщал Знай.ua, в Харькове прошли инклюзивные соревнования при поддержке Национального Корпуса.
Также Знай.ua сообщал, что Максим Жорин прокомментировал закон о военном учете: Это для безопасности ничего не изменит.