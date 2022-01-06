Андрей Билецкий назвал цифры, сколько украинцев готовы присоединиться к территориальной обороне

Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий рассказал о том, сколько украинцев готовы присоединиться к территориальной обороне и сравнил с показателями РФ.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«49% украинских мужчин готовы присоединиться к службе в территориальной обороне. Среди женщин показатель равняется 18%. Даже на Донбассе каждый четвертый готов вступать в ряды терробороны», — говорится в публикации.

По мнению Андрея Билецкого, ни в одной стране Европы нет таких показателей.

«В опросе 2002 года по РФ всего 10% россиян были готовы брать в руки оружие в случае оккупации России. Не беру опрос времен «развитого путинизма», потому что там они и 115% легко рисуют», — подчеркнул Андрей Билецкий.