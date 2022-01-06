Врачи объяснили рост заболеваемости раком

Рост количества онкобольных вызван развитием медицины и старением населения. Об этом рассказал главный внештатный онколог Андрей Каприн.

По словам врача, развитие науки позволило существенно улучшить диагностику рака. Кроме того, общее старение населения повышает риск заболевания, так как чем человек старше, тем выше вероятность развития болезни.

«Наука дает врачам все больше методов распознавания рака во всех его проявлениях, особенно на ранних стадиях, поэтому говорят, что рак «помолодел». Мы просто научились его раньше обнаруживать. Некоторые онкологические заболевания «зреют» годами и даже десятилетиями», — рассказал специалист.

Он добавил, что чем раньше будет диагностирован рак, тем выше шансы его победить. Так, по его словам, доля вылеченных достигает 90 процентов в случае обнаружения болезни на начальных стадиях.

Заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра Константин Титов, ссылаясь на многочисленные исследования, назвал мифом утверждения о «молодеющем» раке. По его словам, развитие медицины позволило лечить многие другие болезни, в результате чего люди стали жить дольше.

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