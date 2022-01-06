Что происходит в Казахстане 6 января

Сегодня с утра в Актау снова собираются протестующие на площади. Комендатура Мангистауской области поблагодарила жителей за благоразумие и попросила собравшихся покинуть места незаконных собраний.

Об этом сообщают «Новости Казахстана».

На данный момент правительственная комиссия работает в регионе. Уже были проведены переговоры с различными инициативными группами.

«Были достигнуты договоренности об исключительно мирном урегулировании всех поставленных вопросов», — сообщают представители комиссии.

По их данным в Мангистау стабильная обстановка.

В настоящее время протестующие в Актау сообщили об окончании мирного митинга.

Об этом сообщил телеграмм-канал Mash.

А вот в Алматы, где с утра была проведена зачистка, протестующие окружили 2 городские больницы: первую и седьмую. У седьмой горбольницы начались столкновения протестующих с полицией.

Сообщается, что они не пропускают медперсонал и пациентов. Среди требований — «не лечить ментов» и «дать наркотики» для обезболивания молодежи и женщин.

Местные СМИ со ссылкой на комендатуру сообщают, что 12 сотрудников правоохранительных органов погибли при столкновениях с протестующими в Алматы, ещё 353 сотрудника ранены. В городе обнаружено тело обезглавленного полицейского.

Ранее Realist.online рассказывал о реальных причинах и потенциальных последствиях восстания.