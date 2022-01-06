Что происходит в Казахстане 6 января

Сегодня с утра в Актау снова собираются протестующие на площади. Комендатура Мангистауской области поблагодарила жителей за благоразумие и попросила собравшихся покинуть места незаконных собраний.
Об этом сообщают «Новости Казахстана».
На данный момент правительственная комиссия работает в регионе. Уже были проведены переговоры с различными инициативными группами.
«Были достигнуты договоренности об исключительно мирном урегулировании всех поставленных вопросов», — сообщают представители комиссии.
По их данным в Мангистау стабильная обстановка.
В настоящее время протестующие в Актау сообщили об окончании мирного митинга.
Об этом сообщил телеграмм-канал Mash.
А вот в Алматы, где с утра была проведена зачистка, протестующие окружили 2 городские больницы: первую и седьмую. У седьмой горбольницы начались столкновения протестующих с полицией.
Сообщается, что они не пропускают медперсонал и пациентов. Среди требований — «не лечить ментов» и «дать наркотики» для обезболивания молодежи и женщин.
Местные СМИ со ссылкой на комендатуру сообщают, что 12 сотрудников правоохранительных органов погибли при столкновениях с протестующими в Алматы, ещё 353 сотрудника ранены. В городе обнаружено тело обезглавленного полицейского.
Ранее Realist.online рассказывал о реальных причинах и потенциальных последствиях восстания.