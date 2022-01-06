Офис генпрокурора заблокировал счета «АрселорМиттал Кривой Рог»

Офис генерального прокурора Украины совместно с Шевченковским судом Киева заблокировали средства на счетах «АрселорМиттал Кривой Рог». Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Представители Офиса генпрокурора обратились в украинские банки с требованием выполнить принятые 30 ноября 2021 года судом решения о наложении арестов на счета предприятия.

Спор касается подхода к расчету ренты.

«4 ноября 2021 года окружной административный суд поддержал позицию «АрселорМиттал Кривой Рог» и отклонил гражданский иск против компании, возбужденный Государственной налоговой службой. В налоговые органы подана апелляция, и компания готовится отстаивать свою позицию в апелляционном административном суде», – говорится в сообщении.

Сейчас гражданский процесс против «АрселорМиттал Кривой Рог» не ведется, следовательно, нет юридических оснований для блокирования счетов компании, добавили в компании.

Напомним, в ноябре СБУ провела обыски в доме топ-менеджера «АрселорМиттал Кривой Рог». Следствие оценило ущерб бюджету от действий топ-менеджера более чем в 2,2 млрд грн. По данным следствия, с мая 2017 по апрель 2019 года топ-менеджер внес в официальные документы ложные сведения о начислении платы за пользование недрами. Это касалось «Валявкинского» и «Новокриворожского» месторождений железных руд.

В начале декабря на «АрселорМиттал Кривой Рог» произошел обвал породы, есть жертва.

В канун нового года на заводе в Кривом Роге произошла масштабная утечка загрязненной воды.