Зеленский закрывает оппозиционные каналы, чтобы понравиться национал-радикалам, — Медведчук

Президент Владимир Зеленский своим указом о введении санкций закрывает оппозиционные телеканалы — «Перший Незалежний» и UkrLive, — прежде всего, чтобы понравится национал-радикалам. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, сообщает 112.ua.

«Вот это все происходит сейчас именно потому, что власть в основе своей политике видит национал-радикалов. Зеленский и его окружение пытается понравится тем людям, которые исповедуют национал-радикальные движения и национал-радикальные взгляды. Они исповедуют эту политику АнтиРоссии, которую пытаются создать у нас в стране. Поэтому закрываются каналы, которые говорят правду, которые занимают другую точку зрения», — отметил политик.

При этом Медведчук подчеркнул, что соответствующая позиция властей совершенно неправильная.

«Это неправильно. Это преступно!», — подытожил он.

Напомним, 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против двух украинских телеканалов — «Перший Незалежний» и UkrLive. Всего в 2021 году Зеленский закрыл пять телеканалов.