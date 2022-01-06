Зеленский закрывает оппозиционные каналы, чтобы понравиться национал-радикалам, — Медведчук

Президент Владимир Зеленский своим указом о введении санкций закрывает оппозиционные телеканалы — «Перший Незалежний» и UkrLive, — прежде всего, чтобы понравится национал-радикалам. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, сообщает 112.ua.
«Вот это все происходит сейчас именно потому, что власть в основе своей политике видит национал-радикалов. Зеленский и его окружение пытается понравится тем людям, которые исповедуют национал-радикальные движения и национал-радикальные взгляды. Они исповедуют эту политику АнтиРоссии, которую пытаются создать у нас в стране. Поэтому закрываются каналы, которые говорят правду, которые занимают другую точку зрения», — отметил политик.
При этом Медведчук подчеркнул, что соответствующая позиция властей совершенно неправильная.
«Это неправильно. Это преступно!», — подытожил он.
Напомним, 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против двух украинских телеканалов — «Перший Незалежний» и UkrLive. Всего в 2021 году Зеленский закрыл пять телеканалов.
Санкции предусматривают, в частности, запрет на использование радиочастот, блокирование активов и ведение какой-либо деятельности в Украине. Они введены на 5 лет.
И «Перший Незалежний», и UkrLive уже отреагировали на указ президента Владимира Зеленского, заявив, что украинская власть в очередной раз доказала, что видит в свободных СМИ своего главного врага и будет действовать любыми методами для подавления свободы слова в Украине.
Журналисты намерены обжаловать незаконное решение о закрытии канала в судах. И если украинские суды под давлением Офиса президента не отменят президентскую цензуру, то Европейский суд по правам человека вынесет справедливое решение, которое больно ударит по всем «цензорам» и «запретителям».
В свою очередь владелец телеканала UkrLive и глава парламентского комитета по свободе слова Нестор Шуфрич отметил, что закрытие телеканала UkrLive вскоре после первого выхода в эфир и телеканала «Перший Незалежний» после судебной победы и восстановления спутникового вещания – это очередное циничное и беззаконное внесудебное решение от Совета национальной безопасности и обороны, направленное на установление цензуры в Украине.
«Подобные действия нельзя объяснить иначе, ведь телеканалы не нарушили ни одного закона, а в случае «Першого Незалежного» — наоборот добились справедливого судебного решения, которое доказало незаконность прежних решений СНБО. Телеканалы были закрыты только потому, что так захотелось людям, занимающим высокие посты. Ни в одной цивилизованной стране мира такого случиться не могло. Подобное беспрецедентное уничтожение свободы слова поистине ужасает. Это в который раз доказывает, что власти нет дела до законов и Конституции Украины, они делают исключительно то, чего сами хотят, без оглядки на юридические нормы», — сказал он.
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