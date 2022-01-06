Диета по гороскопу — как похудеть знакам Зодиака

Новогодние праздники страшны тем, что нивелируют старания длиной в год всего за несколько дней. Все сброшенные килограммы возвращаются и приводят с собой друзей. Так что в январе приходится думать, как с ними бороться наиболее эффективным образом.

Профессиональный астролог, основатель Школы астрологии Инна Любимова рассказала Harpers Bazaar, почему астродиета дает наибольший эффект и как подойти к вопросу похудения каждому из знаков зодиака.

Овен

Для энергичных Овнов очень важна подзарядка. Для этого им необходимо много белка. Поэтому Овнам нужно каждый день есть мясо (кроме баранины). А вот острые пряности и кофе лучше исключить. Овны и без того возбуждены и активны.

Телец

У Тельцов отличный вкус. Они гурманы, знающие толк в изысканных блюдах. И им тяжело отказаться от сладостей и мучного, но нужно. Хорошо будет заменить тортики и конфеты фруктами и полезными сладостями, и по возможности больше времени гулять.

Близнецы

Близнецы заряжаются сложными углеводами. Их покровитель Меркурий отвечает за мозговую активность. Так что для решения сложных задач они не должны отказываться от цельнозернового хлеба, круп, пасты из твердых сортов пшеницы. Но всю тяжелую пищу лучше съедать на завтрак и обед, а на вечер оставить легкий салат.

Рак

Желудок – слабое место Раков и для них важно следить за питанием. В их рационе не должно быть жирного, вредного и сладкого. В их меню должны быть полезные и свежие продукты, по возможности овощи и морепродукты.

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Лев

Для Львов важна дневная еда. При этом каждое из блюд в их меню должно быть «царским» и величественным. Представители стихии огня не должны быть вегетарианцами. Для них важно мясо, особенно утка и кролик. При недостатке в рационе Льва белковой пищи, он будет страдать от хронической усталости.

Дева

Чтобы хорошо себя чувствовать Девам необходим режим. Они должны придерживаться своего рациона питания и не устраивать отдых от диеты по выходным. Их рацион должен быть разнообразным с непременным присутствием кисломолочных продуктов, фруктов и злаковых. Кроме того, для еды Девам важна спокойная обстановка и хорошее настроение.

Весы

Весы в восторге от красивой подачи и не могут устоять перед десертами. Но им не стоит налегать на сладкое. Чтобы поддерживать красивую фигуры им необходимы диетическое мясо, рыба и творог. А вот от кофе, сладких газированных напитков и чая с сахаром лучше отказаться. Вместо них лучше пить минеральную воду.

Скорпион

Скорпионам не стоит употреблять острую пищу. Основными блюдами их рациона должны стать блюда из мяса и морепродуктов. Им лучше отказаться от полуфабрикатов, готовой пищи и фастфуда, такая пища может навредить их здоровью.

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Стрелец

Стрельцов так и тянет отведать экзотики, но не стоит постоянно питаться деликатесами. И следите за размером порций – переедание не пойдет вам на пользу. Сладкое и мучное лучше заменить ягодами (особенно голубикой и черникой).

Козерог

Козероги – консерваторы. Они могут месяцами питаться одним и тем же. Но для поддержания здоровья им нужно разнообразие. Не стоит есть только гречку, добавьте в меню мясо и больше пейте.

Водолей

Водолеи обожают импровизировать на кухне и сочетать несочетаемое. Но звезды рекомендуют соблюдать режим правильного питания. В их меню должно быть диетическое мясо (индейка и кролик), рыба и злаковые.

Рыбы

Рыбы часто увлекаются работой и забывают про обед. Но это может негативно сказаться на их здоровье. Им необходимо выработать привычку есть строго по расписанию, тогда лишний вес им будет не страшен. В их меню должны быть морепродукты, морская капуста, а вот газированные напитки лучше исключить.

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