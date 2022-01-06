Женщина заметила, как ее собака ест прозрачную плоть: «Инопланетянин?»

Эми Айобовен была обеспокоена после того, как в эти выходные ее собака откусила от какой-то причудливой плоти, выброшенной на пляж, и отправилась в Facebook, чтобы спросить, что же это может быть.

Соответствующую публикацию разместили на портале «Daily Star»

42-летняя Эми Айобовен выгуливала своего любимого пса в воскресенье на пляже Эгремонт в Уолласи, Мерсисайд, когда пара наткнулась на существо странного вида.

Затем собака заинтересовалась странной каплей плоти, что побудило Эми спросить на странице сообщества в Facebook, что это вообще могло быть.

Она написала: «Может ли кто-нибудь меня заверить, что моя собака не пыталась съесть останки инопланетян сегодня днем ​​на пляже ???»

Одна женщина ответила: «Страшно выглядит, может, это какой-то скелет рыбы?»

Другой мужчина пошутил: «Деффо, инопланетянин, если что-нибудь вырвется из твоей собаки сегодня вечером, убей ее огнем».

Скат

Другие вскоре поделились своим мнением, по общему мнению, что это были остатки луча.

Многие пользователи думали, что это скат, который часто встречается в британских водах.

Показывая изображение структуры скелета, один человек сказал: «Это луч шипа, вот и скелет».

Другие поделились своими фотографиями предполагаемого ската, которые они заметили на том же пляже до публикации Эми.

Эми подтвердила, что, хотя ее собака откусила загадочный объект, с ней все в порядке.

Прозрачная плоть

Она сказала: «Это, наверное, не самое худшее, что он ел! Он сделан из крепкого материала!»

Шиповатые скаты имеют характерное тело в форме змея, а также их можно узнать по пятнистой коричневой или серой спине и скоплению шипов на хвосте.

Напомним, что ученые узнали тайну об инопланетном скелете.