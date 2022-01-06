Хейли Джейд начала год потрясающими образами

Хейли Джейд выглядела потрясающе, когда она продемонстрировала свою подтянутую фигуру в крошечном спортивном бюстгальтере Calvin Klein со спортивными штанами в новом зеркальном селфи.

26-летняя Хейли Джейд всегда носит какой-то сексуальный наряд, и в своем недавнем зеркальном селфи звезда Instagram показала один из таких образов. Дочь всемирноизвестного рэпера Эминема продемонстрировала свою тонкую талию и подтянутый пресс на новом селфи, когда она сочетала белый спортивный бюстгальтер Calvin Klein с глубоким вырезом и спортивными штанами с высокой талией.





Встреча Нового года для модели была весьма сложной

Хейли закрыла лицо в селфи, пока она раскачивала супер-приталенные спортивные штаны и завершала свой образ полотенцем, обернутым вокруг ее головы. Она подписала фото:

«Здравствуйте, первый понедельник нового года. Я не была готова к твоему наступлению».

Помимо публикации этой сексуальной фотографии, она также разместила в своем Instagram видео-историю о своей прогулке по беговой дорожке. Она подписала видео:

«1 января я прекратила тренировку и сказала: «Я начну в понедельник»… не самым большим моментом для меня, но вот и мы».

В последнее время Хейли публиковала множество сексуальных фотографий, и одним из самых полюбившихся образов подписчиками от нее был ее приталенный белый вязаный топ с короткими рукавами и полностью открытой спиной, который она стилизовала с парой обтягивающих кожаных брюк.

Укороченный топ Хейли имел вид водолазки спереди и был расстегнут сзади с узким галстуком в верхней части ее талии. Кожаные брюки с высокой талией были очень подогнаны по фигуре и имели бесшовную подошву, в то время как нижняя половина брюк расширялась в вырез ботинка. Хейли завершила свой образ парой коричневых ботинок на толстом каблуке из змеиной кожи.

Хейли подписала фото:

«Я думала, что подходящая фигура заслуживает публикации в ленте».

На фото она смотрит вперед, обнажая лишь часть спины, когда она ухмыльнулась в камеру, держа в руках солнцезащитные очки. Ее каштановые волосы были распущены и разделены на пробор легкими волнами.

Starslife