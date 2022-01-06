Врач рассказал о полезном для здоровья количестве секса

Тема секса в российском обществе встречается повсеместно. Образы на грани законности привлекают внимание к новым товарам и продуктам и поднимают продажи. Фильмы «18+» с каждым годом собирают все большую кассу в кинотеатрах. И, разумеется, ни одна популярная страница в Instagram не обходится без сексуального подтекста.

От такого изобилия контента сексуального характера простому человеку начинает казаться, что в его жизни что-то не так. Опасения может развеять только врач-сексолог на личном приеме, рассказал в интервью врач-сексолог Евгений Кульгавчук. Если же вы не хотите идти к врачу, то стоит следовать «сексуальной норме».

«В сексологии есть такое понятие, как условно-физиологический ритм (УФР), составляющий 2-3 раза в неделю. Но он не является обязательным «нормативом», это средняя норма, ведь у людей разные темпераменты, разный возраст, разная половая конституция. Важно знать свою половую конституцию, и формировать свой, комфортный ритм половой активности, приносящий удовлетворение. Если человек не «добирает» свою норму, то качество его жизни может несколько снижаться», – считает сексолог.

Перебарщивать с сексом тоже не стоит. Если вы сильно превысите норму своей половой активности, то сам процесс интимной близости вам начнет приедаться.

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