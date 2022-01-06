Постные вареники с капустой, картошкой и вишней на Рождество

Вареники – традиционное блюдо украинской кухни. Начинка могла быть постной или скоромной. На Святой вечер было принято готовить вареники с постными начинками — с картошкой, капустой, грибами, вишней или ягодами.

Мы предлагаем вам на выбор три рецепта постных вареников для Святвечера.

Вареники с капустой

Вам понадобится:

мука — 0,5 кг.

соль — 1 ч.л.

вода (холодная) — 150 гр.

капуста (свежая) — 0,5 кг.

капуста квашеная — 0,5 кг.

лук — 1 шт.

растительное масло — для жарки.

Начинка для постных вареников в данном случае готовится их двух видов капусты (свежей и квашеной). Капусту смешивается 50 на 50 — при таком сочетании, вареники получаются нежнее на вкус, чем только из квашеной капусты.

Замесить тесто из муки и воды с добавлением соли и оставить его на 15-20 минут расстояться.

Свежую капусту тонко порезать.

На сковороду налить немного масла и чуть воды. Высыпать туда свежую капусту и протушить до мягкости. Потом добавить квашеную капусту и тушить еще 15-20 минут.

Тесто разделить на две части и каждую раскатать в «колбаску». Порезать их на кусочки для вареников. Каждый кусочек раскатываем в лепешку и лепим вареники.

Вареники варить в подсоленной кипящей воде и заправить жареным луком.

Если вы варите сразу не все слепленные вареники — отправьте остальные в морозилку.

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Постные вареники с картошкой

Вам потребуется на 40 вареников:

просеянная мука — 2 ст.

кипяток — 1 ст.

подсолнечное масло — 4 ст. л.

соль — 1 ч.л.

картофель

лук

растительное масло для жарки

В кипяток добавить подсолнечное масло. В кипяток всыпать соль.

Горячей жидкостью завариваем тесто, добавляя его в муку. Тесто должно получиться не липким, эластичным и не твердым. Если будет нужно — добавьте еще кипятка.

Пока тесто расстаивается, ставим варить картошку.

Отваренную картошку толчем, солим, перчим и заправляем жареным луком.

Лепим вареники с картошкой из теста и варим в кипящей подсоленной воде.

Постные вареники с вишней

Вам понадобится для приготовления 21 вареника:

Мука (просеянная) — 250 гр.

Вода — 130 мл.

Соль — по вкусу

Сахар — 80 гр.

Вишня — 300 гр.

Муку солим, добавляем воду и замешиваем тесто, чтобы получилось не липким, но и не твердым. Оставляем его расстояться на полчаса.

Тесто раскатываем, выдавливаем стаканом кружочки и лепим вареники с вишней, добавляя на «лепешки» сахар по вкусу.

Варим вареники в немного подсоленной кипящей воде около 3 минут после того, как они всплывут.

Вареники выложить на тарелку и посыпать сахаром.

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