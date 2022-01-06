Постные вареники с капустой, картошкой и вишней на Рождество

Вареники – традиционное блюдо украинской кухни. Начинка могла быть постной или скоромной. На Святой вечер было принято готовить вареники с постными начинками — с картошкой, капустой, грибами, вишней или ягодами.
Мы предлагаем вам на выбор три рецепта постных вареников для Святвечера.
Вареники с капустой
Вам понадобится:
мука — 0,5 кг.
соль — 1 ч.л.
вода (холодная) — 150 гр.
капуста (свежая) — 0,5 кг.
капуста квашеная — 0,5 кг.
лук — 1 шт.
растительное масло — для жарки.
Начинка для постных вареников в данном случае готовится их двух видов капусты (свежей и квашеной). Капусту смешивается 50 на 50 — при таком сочетании, вареники получаются нежнее на вкус, чем только из квашеной капусты.
Замесить тесто из муки и воды с добавлением соли и оставить его на 15-20 минут расстояться.
Свежую капусту тонко порезать.
На сковороду налить немного масла и чуть воды. Высыпать туда свежую капусту и протушить до мягкости. Потом добавить квашеную капусту и тушить еще 15-20 минут.
Тесто разделить на две части и каждую раскатать в «колбаску». Порезать их на кусочки для вареников. Каждый кусочек раскатываем в лепешку и лепим вареники.
Вареники варить в подсоленной кипящей воде и заправить жареным луком.
Если вы варите сразу не все слепленные вареники — отправьте остальные в морозилку.
Читай также: Так готовили наши предки: легкий рецепт кутьи от шеф-повара Клопотенко
Постные вареники с картошкой
Вам потребуется на 40 вареников:
просеянная мука — 2 ст.
кипяток — 1 ст.
подсолнечное масло — 4 ст. л.
соль — 1 ч.л.
картофель
лук
растительное масло для жарки
В кипяток добавить подсолнечное масло. В кипяток всыпать соль.
Горячей жидкостью завариваем тесто, добавляя его в муку. Тесто должно получиться не липким, эластичным и не твердым. Если будет нужно — добавьте еще кипятка.
Пока тесто расстаивается, ставим варить картошку.
Отваренную картошку толчем, солим, перчим и заправляем жареным луком.
Лепим вареники с картошкой из теста и варим в кипящей подсоленной воде.
Постные вареники с вишней
Вам понадобится для приготовления 21 вареника:
Мука (просеянная) — 250 гр.
Вода — 130 мл.
Соль — по вкусу
Сахар — 80 гр.
Вишня — 300 гр.
Муку солим, добавляем воду и замешиваем тесто, чтобы получилось не липким, но и не твердым. Оставляем его расстояться на полчаса.
Тесто раскатываем, выдавливаем стаканом кружочки и лепим вареники с вишней, добавляя на «лепешки» сахар по вкусу.
Варим вареники в немного подсоленной кипящей воде около 3 минут после того, как они всплывут.
Вареники выложить на тарелку и посыпать сахаром.
Ранее Realist.online рассказывал о 7 ритуалах, чтобы узнать свое будущее в Рождество.