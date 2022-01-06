Россиянин поджег госучреждение в знак поддержки протестов в Казахстане

Мужчина, хоть и нетрезв, зато четко выразил свою политическую позицию

В Якутске мужчина поджег ковер на входе в здание местного правительства. Об этом сообщается на официальном сайте республики.

«6 января около 04:00 утра нетрезвый мужчина совершил поджог коврового покрытия на входе в здания Дома правительства 1 и Дома правительства 2. Никто не пострадал», – говорится в сообщении.

Видеозапись инцидента попала в интернет. На нем мужчина поджигает ковер, объясняя свой поступок солидарностью с казахстанцами.

«Казахи, мы с вами. Казахский народ, братья-тюрк с вами», – говорит мужчина на видео.

В правительстве республики отметили, что сотрудники МВД Якутии установили личность подозреваемого. Кроме того, инициирована проверка в отношении работников предприятия, занимающегося охраной административных зданий.

Напомним, 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что обратился к главам стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в преодолении массовых протестов. Токаев назвал протест актом агрессии.

Токаев сообщил, что будет просить РФ и Белоруссию ввести войска в Казахстан.

Напомним, президент Казахстана объявил чрезвычайное положение по всей стране.

Как известно, в Казахстане отключили интернет и мобильную связь.

5 января, в крупных городах Казахстана началась активная фаза протестов. Тысячи казахов штурмовали резиденцию президента в Алмате, а в столице объявили чрезвычайное положение. Впоследствии протестующие захватили бывшую администрацию президента Казахстана в Алмате.

Также, правительство Казахстана ушло в отставку, но протестующим этого мало.

5 января митингующие в Алмате прорвали границу силовиков и штурмовали мэрию. Протестующие ворвались в здание акимата (мэрии) Алматы, в нем выбиты окна и двери, вспыхнул пожар. Также в ряде других крупных городов активисты штурмуют мэрии и админздания.

Отметим, на фоне массовых протестов и беспорядков в Казахстане президент ввел временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение из-за протестов в Алматы. Также режим чрезвычайного положения был введен в Мангистауской области.

Ранее в своем обращении президент Казахстана призвал участников протестов «не следовать призывам деструктивных лиц». Он не объяснил, кого именно относит к таким лицам, но отметил, что они заинтересованы «в подрыве стабильности и единства общества».