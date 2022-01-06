Индексация пенсий ликвидаторам аварии на ЧАЭС — какие нормы закона ее регулируют

Ликвидаторам аварии на ЧАЭС в Украине с 1 января значительно повысили пенсии по инвалидности после перерасчета.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Перерасчет выплат произошел автоматически для 21,2 тысяч человек. В среднем пенсии повысили на 2 903 гривен.

«Получателям пенсии по инвалидности из числа лиц с инвалидностью, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, лиц, принимавших непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, а также получателям пенсий в связи с потерей кормильца в результате Чернобыльской аварии, проведен перерасчет», — отмечают в ведомстве.

Ранее «Апостроф» сообщал, что под зданием Верховной Рады в Киеве проходил протест участников ликвидации аварии на ЧАЭС, которые выступали против нового законопроекта «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы».