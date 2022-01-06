ZF предоставит VinFast усовершенствованную систему помощи водителю

ZF планирует поставить передовую систему помощи водителю для вьетнамского стартапа по производству электромобилей VinFast, которую можно модернизировать до возможностей автоматизированного вождения.

Источник: avtodream.org

Согласно заявлению, немецкий бпенд заявил, что будет поставлять камеры, радары и лидары, а также центральный блок для синтеза входных сигналов датчиков.





Система, запуск которой намечен на 2022 год, позволит VinFast предлагать помощь при вождении 2-го уровня, в то же время работая с ZF в направлении автоматизации более высокого уровня, включая возможности для навигации в пробках, вождения по шоссе и помощи при парковке с использованием все более сложных датчиков.

В конечном итоге ZF прогнозирует, что система сможет обеспечить автоматизированное вождение уровня 4, при котором транспортное средство может работать самостоятельно в ограниченной географической зоне.

«Проектирование и разработка систем AD более высокого уровня поможет водителям во всем мире повысить уровень безопасности, удобства и интеллекта», — сказал в заявлении член правления ZF Мартин Фишер. «Это наше видение, когда мы говорим о мобильности следующего поколения, и одно доказательство того, как мы сейчас делаем это реальностью».

По мере того, как система достигает возможностей уровня 3, при котором водитель должен быть готов вернуть себе контроль над транспортным средством, необходимо будет добавить систему контроля салона, чтобы водитель не слишком отвлекался за рулем, сказал Фишер репортерам на онлайн-пресс-конференции.

О партнерстве с VinFast было объявлено в начале онлайн-пресс-конференции, которая была предназначена для выставки CES в Лас-Вегасе. Поставщик решил не объявлять об этом лично в связи с быстрым распространением омикронного варианта вируса, вызывающего COVID-19.

ZF также анонсировала архитектуру электрической трансмиссии, которая включает новую конструкцию инвертора, улучшенные силовые полупроводники и передовые программные алгоритмы. Инвертор, называемый «мозгом электрической трансмиссии», управляет потоком энергии между аккумулятором и двигателем.

«Сочетание большей масштабируемости и модульности с повышенной эффективностью, пиковой мощностью и доступностью электромоторов является ключом к успеху на рынке электронной мобильности», — сказал Стефан фон Шукманн, член правления ZF, ответственный за технологию Electrified Powertrain. подразделения, говорится в сообщении.

«Инвертор также является местом, где циклы разработки программного обеспечения и полупроводниковых инноваций сочетаются с автомобильным оборудованием и опытом интеграции. Именно здесь произойдет дифференциация в будущем».

ZF сообщает, что новый инвертор будет готов к производству к 2025 году.