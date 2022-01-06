Названы три ошибки за завтраком, которые не позволяют похудеть

Популярный австралийский диетолог Сьюзи Баррелл объяснила, почему неправильная организация завтрака способствует набору лишнего веса.

Первая ошибка желающих похудеть — это позднее начало завтрака. По словам специалиста, слова которой приводит Daily Mail, утренний прием пищи должен следовать через 30 минут после пробуждения, чтобы активировать процесс обмена веществ.

«Многие встают в семь часов, но завтракают только в десять. Это распространенная привычка, не позволяющая худеть. Люди, которые вообще игнорируют завтрак, чаще страдают от лишних сантиментов на талии», — говорит Баррелл.

Также лишний вес может расти из-за нехватки белка в рационе.

«Многие утром налегают на продукты с высоким содержанием углеводов: к ним относятся мюсли, тосты, выпечка. Это продукты с большим содержанием сахара: они быстро насыщают, но чувство голода очень скоро возвращается. В результате мы едим еще больше — то есть набираем вес за счет потребления большего числа калорий», — утверждает диетолог.

Она отмечает, что белковые продукты положительно влияют на уровень инсулина в крови, который регулирует обмен веществ. За завтрак организм должен получать около 20 граммов белка: подойдут бобы, яйца, сыр и греческий йогурт.

Кроме того, следует внимательно следить за калорийностью напитков. Диетолог советует иногда заменять кофе с молоком на зеленый чай. Не стоит увлекаться и свежевыжатыми соками, которые также содержат большое количество калорий и углеводов.

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