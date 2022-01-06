«Миротворцы» Путина уже в Казахстане: Россия и Беларусь перебрасывают войска (видео)

В среду, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) с просьбой отправить так называемых «миротворцев». В ОДКБ согласились отправить военных. «Миротворцы» России, Беларуси, Армении и других стран якобы будут заниматься стабилизацией и нормализацией обстановки в стране.

«Военный обозреватель» сообщает, что иностранные военные уже прибыли и находятся на территории Казахстана.

Так, первые подразделения уже направлены Казахстан. Они выполняют задачи на территории республики. Россия прислала подразделения воздушно-десантных войск. «Интерфакс» со ссылкой на ОДКБ сообщает, что их основной задачей будет «охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле».

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Известно, что в переброске подразделений миротворческих сил ОДКБ в Казахстан задействованы 10 военно-транспортных самолетов Ил-76 и 3 тяжёлых Ан-124-100 Минобороны России.

Видео переброски уже опубликовало военное ведомство РФ.

Минобороны России публикует кадры переброски в Казахстан первых подразделений ВС РФ, задействованных в рамках миротворческой миссии ОДКБ. pic.twitter.com/Tpm4oMXEp2

— Temirlan (@AskerovTemir) January 6, 2022

«База» заявляет, что в боевую готовность привели авиаполк на военном аэродроме. Планируют перебросить 11-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду, которая дислоцируется в городе Каменск-Шахтинский.

Проект «WarGonzo» отмечает, что ЧВК «Вагнер» могут отправить охранять Байконур.

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«Миротворцев» готовят и другие страны. Так, Ил-76 ВКС России могут использовать для переброски белорусского контингента. Под Минском была замечена колонна военной техники, которая направлялась в сторону аэродрома Минобороны.

Крупная военная колонна ВС Республики Беларусь движется в направлении аэродрома Минобороны под Минском.

@new_militarycolumnist pic.twitter.com/sP5RKjxtXt

— Елена Пшеничная 2 (@d5SayyUAL0rLSBL) January 6, 2022

В секретариате ОДКБ заявили, что рассматривают протесты как «вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа». «Миротворцы» планируют охранять государственные и военные объекты, оказывать содействия силам правопорядка.

Ранее на Realist.online сообщалось, что президент Казахстана выступил с обращением, пока элита улетает из страны.