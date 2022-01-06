Анастасия Кучеренко показала, какой сюрприз приготовила Дмитрию Комарову на Рождество

Александра Кучеренко, фото: Instagram

На своей странице в соцсети Инстаграм, где на нее подписано уже более 128 тысяч читателей она часто публикует разные фотографии, на которых демонстрирует различные моменты своей жизни.

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5 января, в канун Рождества, она опубликовала фотографию, на которой держит пирога. Девушка отметила, что всегда готовила это блюдом с мамой перед Рождеством.

«Еще с детства помню пышный стол, который накрывала с бабушкой до Сочельника, ту магическую атмосферу, ожидание первой звезды… Для меня Рождество всегда было одним из самых больших семейных праздников. И хотя со временем многие давние рождественские традиции теряются, хочется сохранить самое ценное — семейное единение «, — сообщила она.

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