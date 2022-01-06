НАТО перед встречей с РФ проведет заседание с Украиной

НАТО проведет встречу министров и комиссию с Украиной до заседания с Россией

Заседание комиссии НАТО-Россия запланировано на 12 января, а за два дня до этого состоится Комиссии Украина-НАТО.

Перед заседанием совета НАТО-Россия 12 января состоится заседание Комиссии Украина-НАТО, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в среду, 5 января.





«Никаких решений об Украине без Украины. 10 января буду в Брюсселе на заседании Комиссии Украина-НАТО. Это часть масштабных дипломатических усилий по сдерживанию российской агрессии», — написал Кулеба в Twitter.

Как известно, 9-10 январяв Женеве пройдут консультации по гарантиям безопасности между США и Россией, 12 января состоится Совет НАТО-Россия в Брюсселе, а 13 января начнутся дискуссии по линии ОБСЕ в Вене.

7 января Североатлантический совет проведет встречу на уровне глав МИД стран-членов.