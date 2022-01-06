Какие 3 знакам зодиака ждет удача в январе 2022 года

Известный астролог Павел Глоба рассказал о знаках Зодиака, которым повезет на старте 2022 года.

Овен, январь для вас окажется приятным месяцем (от начала и до конца).

На старте нового года вы получите солидную сумму средств, которая может дать старт новому проекту или осуществлению мечты.

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Близнецы, вы сможете насладиться январем, если не будете копить дела до самого конца 2021 и все успеете.

Очень желательно начать новый год плодотворно, ваша активность сразу же подарит вам и профессиональные перспективы.

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Лев, январе для вас начнутся действительно удачные дни. В любом деле

Львов ждет успех, а родственный им хозяин 2022 года Водяной Тигр поможет преодолеть любые трудности.