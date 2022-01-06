В Киеве на Виноградаре нашли тело молодой женщины — фото

В Подольском районе Киева обнаружили останки человека. По предварительной информации, тело принадлежит молодой девушке.

Об этом сообщает «Киев оперативный».

Останки обнаружили вблизи ЖК на ул. Ивана Выговского, 24В. По информации Telegram-канала, они находились в поле. На месте работают правоохранители для установления обстоятельств инцидента. Подробности не разглашаются.

Напомним, в Киеве нашли мертвой кременчугского адвоката Наталью Шаповал. Правоохранители обнаружили тело в гостиничном номере. Адвокат работала в адвокатском объединении.

Ранее «Апостроф» сообщал, что в Закарпатье нашли тело 50-летнего мужчины, который пропал еще 4 числа. Перед исчезновением турист катался на снегоходе.