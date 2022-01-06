Прогноз погоды на 6 января

В четверг, 6 января, в западной части Украины ожидается сильный дождь с мокрым снегом. Осадки не обойдут также восточные и местами центральные области — на остальной территории страны будет солнечно. При этом температура воздуха практически не изменится, прогнозируется кофмофртный плюс.

Как сообщает Укргидрометцентр, в западных областях – от +2 до +7 градусов, ночью температура будет держаться в переделах от -1 до +5 градусов.

В центральных областях температура днем от +2 до +8 градусов, ночью – от +1 до +5 градусов.

В северных областях в этот день температура воздуха днем будет держаться в пределах от +2 до +5, ночью – от 0 до +3 градусов.

В восточных регионах – днем от +3 до +10, ночью – от +1 до +5. На юге температура воздуха – от +8 до +11 градусов днем, ночная – до +6 градусов.