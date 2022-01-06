Disney лишился Винни Пуха

Соответственно законодательству США с 1 января 2022 года легендарный персонаж Винни Пух больше не принадлежит компании Disney.

С 1 января 2022 года истек срок компании Disney на авторские права мишки Винни Пуха и всех его друзей.





Произведения 1926 года выпуска, в которых фигурирует желтый медвежонок в красной кофточке, принадлежали студии Disney. К ним относятся:

Детская книга Алана Александра Милна;

Роман Эрнеста Хемингуэя;

Фильмы, с актерами Грета Гарбо и Бастер Китон.

Компания Disney заключала контракт на авторские права данных произведений ровно на 95 лет, и теперь данный срок истек. Это означает лишь одно: мишка и его друзья переходят в общественное достояние! Теперь любой человек на планете имеет право использовать персонажей в своих целях, при этом не выплачивая вознаграждений за авторское использование, а также не нужно получать от Disney официального согласия или разрешения.

Важно! Авторское право закреплено исключительно за автором книги, то есть нельзя присвоить произведение себе. А также нельзя менять текст романа, излагать его или корректировать.

Интересно то, что компания Disney все еще владеет авторскими правами на персонажа Тигру. Связано это с тем, что данный герой появился на экранах немного позже, чем все остальные.

Как общественность может пользоваться легендарным мишкой?

Согласно закону, произведения, которые переходят в общественное достояние, могут на законных основаниях распространяться, использоваться, перезапускаться и выполняться без особых затрат и дополнительных разрешений.

Комментарии специалистов

Первой на этот счет решила высказаться Дженнифер Дженкинс — директор центра общественного достояния в Дьюке. Она отметила, что к сожалению, воспользоваться разрешением законодательства можно будет не всегда. Все дело в том, что уникальные видеозаписи и аудиодорожки были сохранены исключительно на физических носителях. Это означает, что за время долгого хранения файлы просто стали недоступны из-за порчи. Дженнифер признается, что восстановить такие файлы будет крайне сложно или вовсе невозможно.

“Прошло уже больше 95 лет, многие из работ просто утеряны, или буквально распадаются, когда их берешь в руки. Это как со старыми фильмами или видеозаписями. Это показывает нам то, как длительные авторские права негативно влияют на сохранение старинных артефактов” — говорит Дженнифер.

Starslife