В сети показали, что сейчас с особняком «Бэтмена»

Башни Ментмор, используемые как место съемок фильмов «Бэтмен: Начало» и «Мумия возвращается», лежат в заброшенном состоянии и нуждаются в капитальном ремонте, который обойдется в десятки миллионов фунтов стерлингов.

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Башни Ментмор были построены между 1852 и 1854 годами для богатой семьи Ротшильдов в деревне Ментмор, графство Бакингемшир.