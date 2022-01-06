В сети показали, что сейчас с особняком «Бэтмена»

Башни Ментмор, используемые как место съемок фильмов «Бэтмен: Начало» и «Мумия возвращается», лежат в заброшенном состоянии и нуждаются в капитальном ремонте, который обойдется в десятки миллионов фунтов стерлингов.
Соответствующую публикацию разместили на портале «Daily Star»
Башни Ментмор были построены между 1852 и 1854 годами для богатой семьи Ротшильдов в деревне Ментмор, графство Бакингемшир.
Особняк Бэтмена
Большой особняк использовался как место съемок таких популярных фильмов, как «Бэтмен: Начало», первое во франшизе, в котором снимался Кристиан Бэйл, и «Мумия возвращается».
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И даже Spice Girls посетили в 1998 году, чтобы снять видеоклип на Goodbye, следуя по стопам других групп, включая Roxy Music, Mike Oldfield и Enya, которые также использовали его в качестве места съемок.
Особняк Бэтмена
Однако после того, как сделка по превращению его в отель провалилась, обширный особняк теперь заброшен и рушится, вода льется через крышу, часть которой уже рухнула.
Сейчас он томится в реестре English Heritage в опасности, его состояние описывается как плохое и существует «непосредственный риск дальнейшего быстрого ухудшения или потери ткани».
Особняк Бэтмена
Вода просочилась через потолки в кухонных помещениях, обои сморщились и падают со стен, а в некоторых комнатах все еще остаются гобелены.
Однако в главном зале все еще сохранилась роскошная мебель, а огромные развлекательные залы покрыты сусальным золотом.
Особняк Бэтмена
Фотограф и городской исследователь, снимавший сцены внутри дома, сказал: «К сожалению, сейчас большая часть дома разваливается и требует помощи, что очень досадно. Потолки падают. Трудно представить, как кто-то сможет что-то с этим сделать, потому что это будет стоить слишком много денег. За книжными шкафами есть библиотека с секретными комнатами. Я узнал ее по фильму о Бэтмене. Печально, когда вы думаете о его истории и о том, что там было снято, ведь это такой красивый дом».
Особняк Бэтмена
Напомним, что в сети показали новый трейлер нового Бэтмена.
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