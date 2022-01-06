Золотые рыбки научились водить тачки ради награды

Ученые из Университета Бен-Гуриона в Беэр-Шеве, Израиль, обучили рыб водить моторизованные тачки по комнате с обещанием «награды», если они выполнят задание.
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Возможно, вы видели слепня, возможно, вы даже видели стрекозу, но видели ли вы когда-нибудь погоню золотых рыбок?
Согласно новому исследованию израильского университета, в котором золотым рыбкам были переданы ключи от их собственных моторизованных танков, это может быть не так надумано, как вы думаете.
Ученые из Университета Бен-Гуриона в Беэр-Шеве утверждают, что их новое исследование показывает способность рыбы управлять специально разработанным «транспортным средством с рыбным приводом».
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The Times of Israel сообщает, что странное исследование состояло из шести рыб, выбранных для движения по комнате в направлении «награды».