Золотые рыбки научились водить тачки ради награды

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Ученые из Университета Бен-Гуриона в Беэр-Шеве, Израиль, обучили рыб водить моторизованные тачки по комнате с обещанием «награды», если они выполнят задание.

Соответствующую публикацию разместили на портале «Daily Star»

Возможно, вы видели слепня, возможно, вы даже видели стрекозу, но видели ли вы когда-нибудь погоню золотых рыбок?

Согласно новому исследованию израильского университета, в котором золотым рыбкам были переданы ключи от их собственных моторизованных танков, это может быть не так надумано, как вы думаете.

Ученые из Университета Бен-Гуриона в Беэр-Шеве утверждают, что их новое исследование показывает способность рыбы управлять специально разработанным «транспортным средством с рыбным приводом».

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The Times of Israel сообщает, что странное исследование состояло из шести рыб, выбранных для движения по комнате в направлении «награды».

Золотая рыбка

Золотая рыбка

Шахар Гивон и Матан Самина, которые сыграли важную роль в исследовании, описали, как работает этот процесс.

Они утверждали, что рыба может «управлять транспортным средством, исследовать новую среду и достигать цели, независимо от начальной точки, при этом избегая тупиков и исправляя неточности местоположения».

Для выполнения задания рыб поместили в резервуар на колесах с камерами под рукой, чтобы отслеживать их движения и управлять колесами.

Это означало, что когда рыба двигалась в определенном направлении из-за внешнего раздражителя, аквариум двигался.

По словам ученых, это оказалось важным сигналом того, что рыбы испытывают одинаковое пространственное восприятие над и под водой.

Золотая рыбка

Золотая рыбка

Они продолжили: «То, как пространство представлено в мозгу рыбы, и стратегии, которые он использует, могут быть столь же успешными в земной среде, как и в водной. Это намекает на универсальность способа представления пространства в разных средах».

Удивительно, но рыбы смогли различить настоящую цель и цель-приманку.

Однако это был не быстрый процесс, так как им также потребовалось около 30 минут на выполнение каждой задачи.

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