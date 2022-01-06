Одно из самых опасных деревьев на планете (ФОТО)

Его прозвали «динамитным» и от него стоит держаться подальше. При созревании его плоды, размером с небольшую тыкву, «взрываются».

Оно растет в южноамериканских тропических лесах, однако его можно повстречать и в Вест-Индии. Дерево относится к семейству молочайных и сложновато поверить, что дерево, которое достигает в обхвате 2 метров, может быть собратом мирного молочая, который можно увидеть на многих подоконниках любителей комнатных растений.





1.

Крона у динамитного дерева большая и довольно раскидистая, листочки по форме напоминают сердце и глянцевые. В высоту растение может достигать 25 метров.

Хура напоминает сирень, но цвести она начинает только после того, как дерево достигает 5 метров в высоту. Интересно выглядит и ствол хуры — он покрыт заостренными шипами, которые стоят на страже от посягательств на дерево самых разных животных.

2.

Когда плоды созревают, они становятся похожими на маленькую тыкву и громко взрываются, а семена могут отлететь на целых 100 метров.

Звук при взрыве похож на выстрел пистолета, а скорость разлетающихся семян может достичь 70 м/с. Не правда ли — это один из самых эффективных и креативных способов размножения? Оно распространяется довольно быстро и на большие территории.

3.

Лесорубы хуру не любят и стараются обойти ее максимально далеко, потому что разрывающиеся плоды не только травматичны, но еще и ядовиты. Этим отличаются все представители молочайных. Кора динамитного дерева ядовита, а так как она еще колючками покрыта, то неосторожный укол может вызывать серьезные последствия. Сок коры раздражает кожу, может вызвать сильное жжение в глазах, до временной слепоты. Ну и от опилок и ядовитого дыма раздражается не только зрение, но и дыхательные пути.

4.

Даже половинка семечка динамитного дерева, угодившая в желудок, может привести сначала к сильным болям, расстройству желудка и рвоте, а затем — к помутнению зрения и тахикардии.

Если проглотить два семечка и больше, то начнутся галлюцинации и судороги, а все это может привести к летальному исходу.

Местные рыбаки с помощью хуры травят рыбу, а местные племена индейцев смазывали наконечники стрел соком хуры.

5.

Интересно, что попугаи ара очень уважают плоды динамитного дерева. Мощный клюв разрывает тыковки и попугай с аппетитом поедает их содержимое. А чтобы содержащийся в них токсин не нанес им смертельного вреда, то ара закусывают особенной глиной, нейтрализующей яд.

6.

Но несмотря на ее опасность хуру очень любят в качестве декоративного растения и частенько используют в качестве штамбового дерева. В уходе динамитное дерево несложное, если с ним что-то не так, то оно просто сбрасывает листву. Как только уход становится хорошим, то листва вырастает вновь. Дерево красивое, с прямым стволом и объемной роскошной кроной, которое украсит собой любую местность.

7.

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