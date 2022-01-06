США отреагировали на протесты в Казахстане: «Заявления России — безумные»

Источник: world.segodnya.ua

В Соединенных Штатах Америки отреагировали на массовые протесты в Казахстане. В Белом доме также прокомментировали заявление РФ, что к протестам в Казахстане могут быть причастны США.

Соответствующее видео с комментарием пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки опубликовали в Telegram-канале «Пул №3».

Детали

«Мы отслеживаем сообщения о протестах в Казахстане и поддерживаем призывы к спокойствию и возможности протестующих выражаться мирно. Существуют какие-то безумные заявления России о том, что за этим стоим мы. Это ложь! И, несомненно, часть российской дезинформации», — заявила Джен Псаки.

Ситуация

Днем 5 января протестующие захватили бывшую резиденцию президента Казахстана в Алмате. В соцсетях появились фото и видео, где видно дымовую завесу вокруг здания и очаги возгорания .

. «В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы», – так позвал войска Владимира Путина Токаев.

Токаев. Перед этим был телефонный разговор пока еще лидера Казахстана Касыма-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным и с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко.

пока еще лидера Казахстана Касыма-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным и с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко. Позже стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, который сам пришел к власти в результате бархатной революции, начал консультации с главами стран ОДКБ в связи с ситуацией в Казахстане.