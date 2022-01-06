Банды мародеров разграбили крупнейшие торговые центры в Алма-Ате (видео)

Многочисленные толпы мародеров разграбили ряд торговых центров в в Алма-Ате. Об этом сообщает Telegram-канал «Vласть».

Источник: novosti-n.org

«Крупнейшие торговые центры Алматы, в том числе Mega Alma-Ata, Esentai, Promenade, ЦУМ разграблены, в некоторых из них до сих пор находятся мародеры», — сказано в сообщении.



Банды мародеров продолжают орудовать на улицах крупнейшего города Казахстана, разбивая витрины магазинов и ломая банкоматы. Этому способствует то обстоятельство, что что с улиц Алма-Аты исчезли полицейские патрули и военнослужащие, которые пытались хоть как-то поддерживать порядок в городе.

Для грабежей используется даже тяжелая техника. Так в Алма-Ате мародеры при помощи бульдозера въехали в витрину одного из отделений банков, сообщает в Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». Неизвестные на бульдозере заехали на тротуар перед банком и ковшом протаранили витрину.