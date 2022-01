Астрономы показали самое массивное скопление галактик

Телескоп «Чандра» сфотографировал скопление галактик Эль Гордо, находящееся в созвездии Феникс. Аппарат принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Новый снимок был опубликован на странице Космической рентгеновской обсерватории в Twitter.

«Эль Гордо, в переводе с испанского языка – толстый, является мощнейшим скоплением галактик», – написали астрономы.

El Gordo («the fat one» in Spanish) is the most massive cluster of galaxies known. Weighing in at roughly 3 million billion times the mass of our Sun, it’s made up of two galaxy clusters running into each other at several million miles per hour. #WeighInDay pic.twitter.com/w4jDeQfIYI

— Chandra Observatory (@chandraxray) January 3, 2022