Астрономы показали самое массивное скопление галактик

Телескоп «Чандра» сфотографировал скопление галактик Эль Гордо, находящееся в созвездии Феникс. Аппарат принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Новый снимок был опубликован на странице Космической рентгеновской обсерватории в Twitter.

«Эль Гордо, в переводе с испанского языка – толстый, является мощнейшим скоплением галактик», – написали астрономы.

El Gordo («the fat one» in Spanish) is the most massive cluster of galaxies known. Weighing in at roughly 3 million billion times the mass of our Sun, it’s made up of two galaxy clusters running into each other at several million miles per hour. #WeighInDay pic.twitter.com/w4jDeQfIYI — Chandra Observatory (@chandraxray) January 3, 2022

Масса этого галактического скопления в три млн млрд раз больше, чем у Солнца.

Эль Гордо состоит из двух скоплений галактик, которые со скоростью в несколько миллионов километров в час сталкиваются друг с другом.

Напомним, ранее обнародовали космические достижения года.