Астрономы показали самое массивное скопление галактик

0
Скопление галактик Эль Гордо в созвездии Феникс - Астрономы показали самое массивное скопление галактик

Скопление галактик Эль Гордо в созвездии Феникс

Фото: twitter.com/chandraxray

Телескоп «Чандра» сфотографировал скопление галактик Эль Гордо, находящееся в созвездии Феникс. Аппарат принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Новый снимок был опубликован на странице Космической рентгеновской обсерватории в Twitter.

«Эль Гордо, в переводе с испанского языка – толстый, является мощнейшим скоплением галактик», – написали астрономы.

Масса этого галактического скопления в три млн млрд раз больше, чем у Солнца.

Эль Гордо состоит из двух скоплений галактик, которые со скоростью в несколько миллионов километров в час сталкиваются друг с другом.

Напомним, ранее обнародовали космические достижения года.